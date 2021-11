Nas bancas a edição 1145 do Tribuna da Madeira

TAP insiste na “pouca vergonha”

Orçamento vai à Assembleia Municipal em Dezembro

IVBAM “alheio a qualquer irregularidade”

Calado ‘descarta’ Polícia Municipal

“Não podemos descurar” a economia do mar

90% dos ‘conflitos’ são “resolvidos”

“Enquanto tiver força nas mãos vou apoiar”

O Penta de Miguel Nunes

‘Feira do Livro’ mais apelativa

A liberalização do espaço aéreo, em 2008, marcou o início das queixas que a Região Autónoma da Madeira tem mantido relativamente à transportadora nacional. Entretanto, desde esse ano, a empresa foi privatizada e novamente nacionalizada, mas os problemas continuam. O presidente do Governo Regional insiste que a “pouca vergonha” conta com o beneplácito do Estado.O Orçamento Municipal, na ordem dos 100 milhões de euros, deverá ser debatido e aprovado na Assembleia Municipal, em Dezembro, isto depois da aprovação em Reunião de Câmara.O Instituto do Vinho, Bordado e Artesanato da Madeira (IVBAM) limitou-se a prestar as informações solicitadas pelas autoridades nas buscas que foram realizadas segunda-feira. Foi a terceira vez, este ano, que a PJ passou por serviços do Governo Regional.O presidente da Câmara Municipal do Funchal reuniu com o comandante da PSP a quem garantiu que a autarquia não vai avançar com a Polícia Municipal. Recorde-se que esta era uma das medidas que o ex-autarca Miguel Silva Gouveia pretendia implementar.O Presidente da Câmara do Funchal participou no encerramento do 1.º Encontro do Mar – ‘Um Mar de Oportunidades’. Pedro Calado quer maior divulgação do trabalho científico sobre o mar.Há 6 mil atendimentos anuais nos Serviços do Consumidor. Cerca de 80% dos conflitos de consumo registados na Madeira envolvem pessoas “vulneráveis”, seja pela idade avançada ou por iliteracia. Novembro e Dezembro são meses particularmente sensíveis, devido às promoções da ‘black friday’ e da época natalícia.O tatuador faz, a título gratuito, a reconstrução mamária de mulheres que enfrentaram o cancro. Os homens também já o procuram para esta técnica que, segundo afirma ao «Tribuna», devolve auto estima aos pacientes. Nelson Caires também interage com os utentes da APCM com os seus cães. “É das coisas que eu aprendi a amar a fazer”, realça.Miguel Nunes festejou a conquista do seu quinto título de campeão de Ralis da Madeira ao vencer o XVII Rali da Calheta, prova de encerramento da temporada de 2021. Matematicamente era possível juntar os 5 pontos para revalidar o titulo. Tudo corria de feição ao piloto do Škoda Fabia Rally2 Evo, navegado por João Paulo, que venceu as quatro primeiras classificativas, mas a classificativa da Ponta do Pargo fez perder a liderança para Alexandre Camacho.A 47ª edição da Feira do Livro do Funchal é dedicada, este ano, ao Nobel da Literatura. José Saramago completaria, esta terça-feira, 99 anos. O Presidente da Câmara Municipal do Funchal, Pedro Calado visitou, nesta terça-feira, a Feira do Livro, no dia em que se assinala o arranque oficial das comemorações do centenário de José Saramago, com o Funchal a ser uma das primeiras cidades a associar-se à iniciativa.

Adquira o Semanário Tribuna da Madeira em formato (PDF). Informação independente por apenas 2 €. assinaturas@tribunadamadeira.pt ou na loja online