Nas bancas a edição 1004 do Tribuna da Madeira

“A população não tem que estar alarmada”

A Madeira “proporciona” aos doentes oncológicos “todos os tratamentos que podem ser feitos actualmente”. A garantia é dada pelo Secretário Regional da Saúde, Pedro Ramos.

«À Descoberta da Folia»

O Cortejo Alegórico desfila, neste sábado, na Avenida com 14 trupes. Na terça-feira é a vez do ‘Trapalhão’ exibir trajes feitos com imaginação

e muita sátira.

O Palácio visto por dentro

O Monumento está acessível a visitantes, promove e acolhe eventos assinalados ao longo do ano.

Viagem aos Açores com balanço “muito positivo”

O candidato pelo PS às Eleições Regionais, agendadas para setembro deste ano, esteve recentemente em visita aos Açores e traçou um balanço “muito positivo”.

Paulo Cafôfo afirmou ao «Tribuna» que esta visita teve como objetivos principais conhecer a realidade daquela região autónoma, e observar as diferenças entre as políticas desenvolvidas nos dois arquipélagos que, apontou, “são bastante óbvias”.

Delegação do Parlamento Europeu em visita a Portugal

A visita da Comissão do Desenvolvimento Regional do Parlamento Europeu a Portugal tem por objectivo avaliar a aplicação de fundos comunitários no país.

Operação Integrada de Desenvolvimento para o Porto Santo

O Mais Porto Santo vai apresentar uma proposta no sentido de ser criada uma nova Operação Integrada de Desenvolvimento (OID) para a Ilha, devidamente fundamentada e concebida, sem as megalomanias do passado, que ajude a resolver urgentemente problemas nos domínios dos transportes, educação, emprego, formação profissional, proteção social, indústria, agricultura, ambiente, comércio e turismo.

“Os Resíduos vão à Escola”

O Projeto “Os Resíduos vão à Escola” é uma iniciativa do Departamento de Educação e Qualidade de Vida da Câmara Municipal do Funchal, que consiste na itinerância de uma exposição intitulada “O Cidadão e os Resíduos Sólidos Urbanos” pelos vários estabelecimentos de ensino do Município do Funchal.

«Na Toada da Vida» homenageia as mulheres

O livro será lançado a 7 de março, no Museu Casa da Luz.

A obra, de Gizela Dias da Silva, destina-se a qualquer leitor e foca-se em diversos patamares da vida.

A autora refere que embora seja feita muita leitura online, a maioria das pessoas aprecia e procura os livros.

Com esta edição, encarte “Doença oncológica tratada na Madeira”

Adquira o Semanário Tribuna da Madeira em formato (PDF). Informação independente por apenas 2 €.

assinaturas@tribunadamadeira.pt