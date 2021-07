Nas bancas a edição 1127 do Tribuna da Madeira

“A Madeira não é um destino acessível”

Tiago Camacho foi confrontando no dia a dia com as dificuldades que existem para uma pessoa em cadeira de rodas e decidiu criar o ‘Madeira Acessível By Wheelchair’. O projeto é focado para a linha específica de turismo acessível. O empresário referiu que a adesão tem sido boa por parte de clientes de fora para visitar a ilha, mas os entraves em termos de acessibilidades ainda persistem. Afirma que “é preciso mudar mentalidades” e apela à atenção das entidades.O cemitério do Porto da Cruz será a primeira obra a lançar na freguesia se Norberto Ribeiro vencer as eleições autárquicas em Machico. O candidato pela coligação PSD/CDS à presidência da Câmara Municipal criticou na quarta-feira a “falta de empenho” por parte do executivo do socialista Ricardo Franco na resolução do problema e garantiu que não se ficará “pelos anúncios e pelos estudos”. No mesmo dia, fonte da CMM disse ao «Tribuna» que “o PSD promete e o PS cumpre”. Os trabalhos para recuperação da infraestrutura, garantiu, vão se “intensificar a partir da próxima semana”.O Presidente da Câmara Municipal do Funchal, Miguel Silva Gouveia, esteve presente na Estrada do Curral dos Romeiros – junto com a Vereadora Dina Letra, com o pelouro do Desporto, para acompanhar a atividade de Co-Drive, desenvolvida pela CMF em parceria com os pilotos Miguel Nunes e João Paulo da equipa PlayTotal Racing (Skoda Fabia R5 Evo). Os dois pilotos são os padrinhos dos ‘Torneios Virtuais de Rali’ que o Município do Funchal promoveu durante a pandemia.A CDU-Madeira realizou, na manhã da passada terça-feira, dia 13, uma iniciativa política sobre a privatização do litoral no Funchal. Edgar Silva afirmou que «o facto de entre a Pontinha e o Lido, em toda a frente litoral do Funchal, toda a orla costeira estar nas mãos de interesses privados demonstra, desavergonhadamente, o resultado de acumulados processos de subjugação da cidade ao capital”. Reforçou: «Todo o litoral foi entregue de mão beijada para o negócio de alguns, retirando a orla costeira à cidade e aos cidadãos, apesar de aqueles territórios serem do domínio público».O setor da hotelaria e lazer estão colocados no top 5 das Indústrias que consideram que uma recessão terá um impacto negativo na sua empresa.Foi assinado, no dia 13 de julho, um acordo de cooperação entre a Secretaria Regional de Saúde e Proteção Civil e a Universidade da Madeira com o objetivo de fortalecer os laços institucionais através da promoção da investigação na área da saúde digital. Com o acordo celebrado os estudantes da Universidade da Madeira, do curso de mestrado e de doutoramento na área da engenharia informática poderão se candidatar a bolsas de investigação no âmbito do projeto Qualichain (Horizon 2020).João Pedro Sousa, atleta do Clube Naval do Funchal, alcançou um excelente resultado desportivo ao sagrar-se Campeão Nacional na modalidade de Natação. O madeirense participou no Campeonato Nacional Master de Verão, decorrido de 9 a 11 de julho em Famalicão, nas distâncias de 50, 100, 200 e 400 metros livres.Miguel Silva Gouveia esclareceu não haver nenhuma ajuda do Instituto de Emprego da Madeira. E garante que mesmo sem ajudas de terceiros, “a CMF vai continuar a manter este compromisso com o futuro da sua comunidade”.Pedro calado quer “lobby” político para defender o Centro Internacional de Negócios una União Europeia.A “meteorologia e a orografia da Madeira favorecem os grandes incêndios florestais” e “o risco é muito maior agora que em 2016”. Sílvia Silva socorreu-se das alterações climáticas e de um estudo Universidade de Évora, publicado a semana passada, para alertar na Assembleia Legislativa da Madeira (ALM), na quarta-feira, que “estão reunidas as condições para a ocorrência de novas tragédias de grandes dimensões” na Região Autónoma.Os trabalhadores da MEO/Altice vão concentrar-se na Avenida Zarco contra a intenção da empresa de dispensar entre 250 a 300 funcionários. Há cerca de uma centena na Madeira e sete estão na lista dos que serão alvo de despedimento colectivo. A empresa terá no final deste ano cerca de 6200 trabalhadores directos, menos 4800 que em 2015, ano em que a Altice comprou a antiga Portugal Telecom.O presidente do PS Madeira destacou a importância dos programas de reabilitação urbana da Câmara Municipal do Funchal (CMF), onde foram recuperados mais de 100 edifícios, tornando-a na terceira cidade do país com maior número de projetos aprovados para reabilitação urbana.

