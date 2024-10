Nas bancas a edição 1294 do Tribuna da Madeira

Parque na Praça do Município não vai avançar

O parque de estacionamento na Praça do Município, prometido em campanha eleitoral por Pedro Calado, não vai avançar devido a um parecer “negativo” da Direcção Regional de Cultura. Cristina Pedra avançou, ontem, que um grupo de trabalho será constituído para analisar o problema de estacionamento no centro do Funchal.

Governo Regional não quer “lições”

Incêndios da Madeira estão em análise na Assembleia da República. A 1.ª Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias da Assembleia da República quer averiguar a gestão política e dos meios de Protecção Civil no ataque aos fogos que deflagraram na Região entre os dias 14 e 26 de Agosto. Miguel Albuquerque desvalorizou as declarações do secretário-geral do Sindicato Nacional de Protecção Civil e do presidente da Associação Portuguesa de Técnicos de Segurança e Protecção Civil.

‘Porta a Porta’ manifesta-se na Madeira

O ‘Porta a Porta’ é um movimento nacional em Defesa do Direito à habitação, pelo cumprimento do artigo 65º da Constituição da República. E agora também chegou à Madeira. “Surgimos em 2023 e temos vindo a criar núcleos por todo o país e desenvolvido acções de manifesto, juntamente com a Plataforma Casa PARA Viver”, refere o porta-voz na Madeira, Duarte Herculano.

Forças e serviços de segurança carecem de “uma profunda reestruturação”

A Comissão Coordenadora Permanente (CCP), organização que congrega os principais e mais representativos sindicatos e associações da PSP, GNR, Guarda Prisional, Polícia Marítima e ASAE, reuniu, nesta quarta-feira, em Lisboa, na sede nacional da ASPP/PSP. Uma reunião agendada para fazer um balanço da situação de cada estrutura [PSP, GNR, Guarda Prisional, Polícia Marítima e ASAE] – concluindo-se que, “os problemas sinalizados há muito, não só se mantêm, como estão mais presentes e comprometem a missão de cada estrutura e principalmente atingem os respetivos profissionais e seus direitos socioprofissionais”, refere o comunicado enviado pela Comissão Coordenadora Permanente (CCP) .



“É nosso dever ir ao encontro das pessoas”

A terceira Assembleia Municipal da Ponta do Sol descentralizada realizou-se nesta quinta-feira, dia 26. “É com grande satisfação que realizamos esta Assembleia Municipal no Solar dos Esmeraldos, uma ‘casa’ que é de todos os ponta-solenses, que funciona como escola, mas que se deve abrir à comunidade para outras iniciativas sempre que possível”, afirma Carlos Coelho, presidente deste órgão autárquico.



“Os últimos três anos trouxeram retrocessos evidentes”

A equipa da Coligação Confiança faz um balanço dos três anos, assinalados nesta quinta-feira, após as eleições autárquicas e lança a questão aos funchalenses: “O Funchal está melhor ou pior?”. A ‘Confiança’ aponta que “a mobilidade piorou drasticamente”, “o urbanismo tornou-se cada vez mais inacessível” e “a sustentabilidade foi reduzida a um slogan de propaganda”.

Martim Meneses é Pentacampeão Nacional de Karting

Martim Meneses fez história no karting português ao sagrar-se Pentacampeão Nacional, conquistando o seu quinto título consecutivo aos 14 anos de idade. Martim tornou-se o piloto mais jovem de sempre a vencer a categoria rainha do karting, a X30 Sénior, e o primeiro piloto português a alcançar cinco campeonatos consecutivos em quatro categorias diferentes, sempre à primeira tentativa. Este jovem prodígio do karting nacional já venceu tudo o que há para vencer em Portugal, sendo o piloto mais novo a alcançar tal feito. A sua performance excecional e consistência impressionante, mesmo enfrentando pilotos mais experientes e grelhas mais competitivas, demonstram a sua dedicação e talento inegável.

Albuquerque tem “a maior fé”

Confrontado com as suspeitas de financiamento ilegal partidário, fraude eleitoral e corrupção, que envolvem membros do Governo Regional e do PSD-M, Miguel Albuquerque diz que apenas há “narrativas” e não “factos”. As escutas da operação «Ab Initio», segundo o PTP, indiciam “criminalidade organizada, alargada às várias secretarias”.

Adquira o Semanário Tribuna da Madeira em formato (PDF). Informação independente por apenas 2 €. assinaturas@tribunadamadeira.pt ou na loja online