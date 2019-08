Nas bancas a edição 1026 do Tribuna da Madeira

A cultura “não é um processo unilateral”

Sandra Nóbrega, diretora do Teatro Municipal Baltazar Dias, afirmou, em entrevista ao «Tribuna», que os objetivos traçados para esta temporada foram concretizados e apontou o cenário pretendido para a próxima temporada. Disse ainda que têm apostado na programação para os jovens e que estes têm correspondido. Comentou também sobre o desempenho da Autarquia do Funchal nesta área.

Nova Área de Reabilitação Urbana no Monte aprovada

O Vereador da Câmara Municipal do Funchal, Bruno Martins, que tem os pelouros da Gestão Urbanística e Planeamento Estratégico, anunciou, após a Reunião Camarária semanal, a aprovação da segunda Área de Reabilitação Urbana (ARU) do Município, desta vez a incidir nas zonas altas da cidade, mais especificamente na zona da Corujeira e dos Tor

Cafôfo defende mais lares de idosos e mais apoio domiciliário

O candidato do Partido Socialista-Madeira a presidente do Governo Regional realizou uma visita à Santa Casa da Misericórdia da Calheta, aproveitando a ocasião para abordar as políticas sociais e algumas medidas que defende nesta área.

PSD ruma às “próximas vitórias”

Albuquerque anteveu no Chão da Lagoa derrotas de António Costa na Madeira.

Fado à beira-mar continua em 2020

O evento “Fado à beira-mar”, integrado nas Comemorações dos 600 Anos do Descobrimento da Madeira e Porto Santo, é para continuar no próximo ano. A garantia é da Secretária Regional do Turismo e Cultura, Paula Cabaço, que realça «o sucesso» desta nova iniciativa e «a grande participação e adesão do público», em que tanto no Porto da Cruz, como em Câmara de Lobos e na Ribeira Brava surpreenderam o público, registando casa cheia.

Turismo em Espaço Rural com procura

No âmbito das rondas de contactos que a Secretária Regional do Turismo e Cultura tem vindo a estabelecer com o sector e que fazem parte da estratégia de proximidade que tem vindo a ser reforçada, ao longo dos últimos tempos, junto dos diversos agentes e parceiros privados do turismo regional, Paula Cabaço visitou a Quinta do Cabouco, unidade de Turismo de Habitação situada na Ribeira Brava e o Aldeamento Turístico de Quatro Estrelas “Encosta do Cabo Girão”, em Câmara de Lobos.

Tatuando “sorrisos”

Nelson Caires esteve na Associação de Paralisia Cerebral da Madeira.

A APCM – Associação de Paralisia Cerebral da Madeira transformou-se num “estúdio de tatuagens”, proporcionando assim um dia muito especial aos utentes que frequentam a Associação.

Quinta para todos os madeirenses

O espaço já reabriu ao público, após as obras de requalificação que custaram 2.885.00 euros. Albuquerque realçou que este dinheiro utilizado «é dos mais bem investidos nos últimos anos».

Verão: “Não sou de cuidados extremos”

Jorge Luz – Modelo, Blogger de Moda

