GNR detetou 51 migrantes no Mar Egeu

A Unidade de Controlo Costeiro (UCC), no âmbito da missão da Agência Europeia da Guarda de Fronteiras e Costeira (FRONTEX), detetou, na madrugada do dia 31 de julho, 51 migrantes a nordeste da Ilha de Samos – Grécia.

No decorrer de uma ação de vigilância junto à costa, efetuada pelo Posto de Observação Móvel (POM) da UCC, o qual está dotado com sistemas de vigilância e deteção através de radar e de câmaras diurnas e noturnas, de alta resolução e alcance, foi possível os militares da GNR detetarem uma embarcação suspeita no mar Egeu, a dirigir-se para terra, na zona noroeste da ilha, verificando-se que se tratava de um pequeno barco de borracha, com excesso de lotação, o que poderia colocar em causa a navegabilidade da mesma e a segurança dos migrantes.

De imediato, a equipa estabeleceu contacto com uma embarcação da Letónia, que se encontrava nas imediações e ao serviço da FRONTEX, o que possibilitou o resgate das 51 pessoas, das quais três crianças, 17 mulheres e 31 homens.

Os migrantes foram encaminhados para o porto de Karlovasi, onde desembarcaram em segurança.

A GNR, nesta missão da FRONTEX, desenvolve ações nas fronteiras terrestres e marítimas com a finalidade de prevenir, detetar e reprimir ilícitos relacionados com a imigração ilegal, tráfico de seres humanos e outros crimes transfronteiriços, contribuindo fundamentalmente para a salvaguarda de vidas humanas.