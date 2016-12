GNR apreende mais de 1200 doses de haxixe

A operação contou com a colaboração da Autoridade para a Segurança Alimentar e Económica, com a qual foram fiscalizados um total de cinco estabelecimentos de restauração e bebidas.

Militares do Destacamento Territorial do Montijo apreenderam ontem, dia 28 de dezembro, 1245 doses de haxixe, em Santo António da Charneca, Moita e Montijo.

