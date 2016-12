Regime jurídico do transporte coletivo de crianças e jovens até aos 16 anos segue em frente

“O Representante da República entendeu não existirem razões que, a final, obviassem à assinatura do diploma, mas dirigiu uma mensagem à Assembleia Legislativa – ver aqui – alertando para a necessidade de ponderação global de opções de políticas públicas e de alocação preferencial de recursos quando as mesmas envolvem aspetos significativos da vida em comunidade e expressando o desejo de que os órgãos de governo próprio da Região encontrem, logo que possível, condições para inverter esta opção legislativa”, pode ler-se em comunicado.

Esta alteração permite que os veículos utilizados para o efeito tenham uma antiguidade máxima de 25 anos, contada da data da primeira matrícula, e já não de 18 anos (em Portugal continental este limite é de 16 anos), o que vem justificado, em suma, com as dificuldades de renovação das frotas de veículos de transporte coletivo, designadamente por parte das autarquias.

You May Also Like