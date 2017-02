A Guarda Nacional Republicana (GNR) realiza hoje, pelas 11:20 horas, no Centro de Formação de Portalegre da GNR, a Cerimónia do Juramento de Bandeira dos formandos do Curso de Formação de Guardas 2016/2017, a qual será presidida pelo secretario de estado da Administração Interna, Dr. Jorge Gomes.

Vão realizar o seu juramento em cerimónia pública, perante a Bandeira Nacional, 138 guardas provisórios (109 homens e 29 mulheres).