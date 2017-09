GNR resgata 43 pessoas no mar Egeu

A GNR, através da força da Unidade de Controlo Costeiro destacada na ilha Grega de Samos no âmbito da operação POSEIDON, da “EUROPEAN BORDER AND COAST GUARD – FRONTEX”, resgatou ontem, dia 18 de setembro, 43 migrantes no mar Egeu.

“Pouco depois das cinco da manhã, foi possível detetar uma embarcação na zona nordeste da ilha de Samos, através de meios de visão noturna e da utilização do radar. A Lancha de Vigilância e Interceção Azóia intercetou, momentos depois, o que se verificou ser uma embarcação de borracha que transportava 43 pessoas. Os migrantes foram colocados a bordo da embarcação portuguesa e transportados até ao porto de Samos, onde foram entregues às autoridades locais, juntamente com a bagagem que traziam e a embarcação utilizada para a travessia”, pode ler-se num comunicado da GNR.

O principal objetivo desta operação é a prevenção, deteção e repressão dos ilícitos relacionados com a imigração ilegal, tráfico de seres humanos e outros crimes transfronteiriços, contribuindo sempre para a salvaguarda da vida humana.