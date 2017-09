Cafôfo inaugurou exposição “Traços”

O Presidente da Câmara Municipal do Funchal, Paulo Cafôfo, a Vice-Presidente da Autarquia, Idalina Perestrelo, e a Vereadora Madalena Nunes inauguraram, ontem, a exposição “Traços”, do artista José Luís, que está instalada no VidaMar Resort Hotel Madeira.

