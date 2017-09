Madeira presente na “Nuit Portes Ouvertes”

O MABRU – Mercado Matinal de Bruxelas é a plataforma central de fornecimento da Bélgica, com produtos alimentares frescos e outros produtos, dirigida a profissionais de toda a Bélgica (comerciantes, retalho, cadeias de supermercados, grossistas e sector Horeca), com 5 espaços cobertos, abrangendo uma superfície de venda de 40.000 m2 e contando com mais de 130 comerciantes, recebendo anualmente mais de 250.000 visitantes. Este mercado organiza anualmente uma iniciativa denominada “Nuit Portes Ouvertes”, que decorre das 00h00 às 07h00, com o objetivo de promover os produtos agroalimentares de um país convidado. Em 2017, na sequência do convite dirigido à Embaixada de Portugal pelo Diretor da MABRU, PORTUGAL foi o país de honra.

A PortugalFoods, em parceria com a AICEP e ALIF – Associação da Indústria Alimentar pelo Frio, organizou a mostra de Portugal, na noite de 15 para 16 de setembro, com o objetivo de promover a diversidade, inovação e qualidade dos produtos agroalimentares portugueses, comprovando Portugal como país produtor de excelência e constituindo uma excelente oportunidade para introduzir e/ou expandir a presença dos produtos portugueses no mercado belga.

Assim, a Secretaria Regional de Agricultura e Pescas, através da Direção Regional de Agricultura, e dando continuidade à estratégia de promoção dos produtos agroalimentares regionais associou-se a esta iniciativa, na perspetiva de um maior número de empresas e respetivos produtos (mel de cana e derivados, Vinho Madeira, rum agrícola e banana) estarem presentes na iniciativa.

A abertura oficial contou, entre outras entidades, com o Embaixador de Portugal na Bélgica, António Alves Machado, a Diretora da AICEP Portugal Global, Maria Manuel Branco, a Coordenadora Executiva da Portugal Foods, Isabel Oliveira, a Ministra Federal do Orçamento, Sophie Wilmès, o Presidente da Federação Horeca Promotion, Yvan Roque, e do Presidente do MABRU, Michel Barnstijn.