Candidaturas para apoio a manuais escolares alargadas até 29 de setembro

A Câmara Municipal do Funchal vai atribuir, no ano letivo 2017/18, apoios a todos os alunos que frequentam o 1.º Ciclo do Ensino Básico nas escolas públicas e privadas do concelho. O prazo para candidaturas tinha encerrado na passada sexta-feira, no entanto, neste início de semana, registou-se um número significativo de novos pedidos juntos dos serviços camarários, pelo que se optou por alargar o prazo de candidatura até ao próximo dia 29 de setembro.

Neste momento, e à luz dos pedidos submetidos, já foram assegurados manuais escolares gratuitos a cerca de 4000 alunos do 1º CEB no Funchal, número que se prevê continuar a aumentar. As candidaturas têm de ser feitas pelos encarregados de educação na Loja do Munícipe do Funchal.

O apoio em questão é variável: os alunos que já beneficiam de ação social escolar podem receber um voucher extra de 20 euros para adquirirem livros ou outro material, garantindo-se, dessa forma, que não existe duplicação de apoios; os restantes alunos podem receber vouchers de 50 euros (1.º e 2.º anos) ou 60 euros (3.º e 4.º anos). Estes terão de ser depois gastos em livrarias e papelarias da Baixa do Funchal, pois outro dos objetivos da medida é beneficiar o comércio local.