Passageiros da Ryanair podem ter compensação até 400 euros

A AirHelp, empresa especializada na defesa dos direitos dos passageiros aéreos, afirma que os passageiros afectados pelo cancelamento de voos da Ryanair “podem ter direito a uma compensação de até 400 euros independentemente do preço do seu bilhete de avião, se a companhia emitiu o aviso num prazo inferior a 14 dias da data do voo”.

“Os passageiros devem, por isso, prestar atenção sobre quando receberam a notificação por escrito do cancelamento do voo por parte da Ryanair”, uma vez que “esta notificação tem de ser feita a cada passageiro individualmente. Um anúncio geral não é suficiente”, explica Bernardo Pinto, country manager da AirHelp para Portugal e Brasil.

“A companhia aérea tem de oferecer uma rota alternativa que não pode partir duas horas antes nem chegar quatro horas depois do voo inicial, ou reembolsar o bilhete na totalidade, além da compensação monetária”, aponta Bernardo Pinto, em comunicado.

A AirHelp acrescenta ainda que, “geralmente, os atrasos ou cancelamentos de voos podem dar aos passageiros direito a uma compensação de até 600 euros”, uma vez que o “valor da compensação depende da duração do atraso na chegada ao destino, da distância do voo e da razão que levou à perturbação”, aconselhando os passageiros afectados pelo cancelamento de voos da Ryanair a confirmarem se têm direito a compensação através da AirHelp mobile app, disponível para IOS e Android.