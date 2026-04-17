Nas bancas a edição 1373 do Tribuna da Madeira

“Redução do IVA!”, dizem eles

Preços dos combustíveis vão continuar em discussão no parlamento. O executivo de Miguel Albuquerque acionou na semana passada, para mitigar o impacto da subida dos combustíveis, instrumentos de apoio no valor de 9 milhões de euros que beneficiam cerca de 1500 empresas. José Manuel Rodrigues, o secretário regional da Economia, considera que a medida vai proteger as famílias e contribuir para travar a inflação na atual conjuntura internacional. Partidos da oposição têm desafiado o Governo Regional a mexer nas taxas de IVA, que Albuquerque continua a recusar, pelo facto de antever que a redução do imposto acabe nos ‘bolsos’ dos “intermediários”.

Percurso de “independência” e “rigor”

Nome do novo Representante da República, Paulo Barreto, é bem acolhido na Madeira. A Paulo Barreto não apenas é reconhecido um “profundo conhecimento” da realidade da Madeira, também são valorizadas as suas qualidades enquanto magistrado, num percurso que partidos políticos com representação parlamentar consideram “marcado pela independência e rigor”. O PTP afasta-se da comitiva de boas-vindas e diz que a escolha do juiz desembargador para Representante da República não apenas representa “um sinal alarmante para as instituições democráticas da Região” como também constitui “o primeiro tiro nos pés” de António José Seguro.

«O secretário do Turismo está a ser desonesto»

O deputado Francisco Gomes acusou a Secretaria Regional do Turismo, na pessoa do respetivo secretário, Eduardo Jesus, de estar a mentir aos madeirenses, a criar medo e a manipular a opinião pública sobre as alterações ao modelo de mobilidade aérea, nomeadamente a eliminação dos tetos financeiros. Para o parlamentar, a postura do governante revela desonestidade política e uma tentativa deliberada de enganar os cidadãos para esconder o fracasso do modelo anterior. Francisco Gomes afirmou que o secretário do Turismo está mais preocupado em defender interesses externos do que em proteger os madeirenses.

Estudo sobre o impacto dos parques empresariais

A Madeira Parques Empresariais assinala 25 anos com apelo ao financiamento das empresas. O secretário da Economia garante que os apoios concedidos às empresas vão beneficiar as famílias.

PSD rejeita “manobra política”

JPP queria “justiça” para atleta que elevou a bandeira do País. A Assembleia Legislativa da Madeira ‘chumbou’ a atribuição do nome de Madalena Costa ao pavilhão da Escola Básica e Secundária de Santa Cruz, uma proposta do Juntos pelo Povo, partido que considerou não ser necessário “esperar décadas” para honrar uma atleta que é já “uma referência incontornável da patinagem artística mundial”.“O PSD valoriza o reconhecimento a Madalena Costa, mas rejeita esta manobra política, recheada de hipocrisia e de falsidade por parte do JPP”, justificou o Grupo Parlamentar do PSD.

PS-M defende a aplicação na Região do cheque-dentista

A retoma do Programa de Saúde Oral nas escolas da Região e revisão da Convenção com os dentistas são medidas fundamentais apontadas por Célia Pessegueiro.