Nas bancas a edição 1372 do Tribuna da Madeira

Pescadores estão a optar por não sair para o mar

O PS defende baixa do IVA sobre os combustíveis para salvar a pesca. Face aos custos, Célia Pessegueiro refere que os “pescadores já não podem arriscar fazer longas distâncias em alto mar”. A líder dos socialistas afirma que as medidas “têm de ser concretas”.

Comportamentos de risco “persistem”

«Páscoa em Segurança 2026» com registo de 112 acidentes, 48 feridos e uma vítima mortal na Madeira. O eurodeputado Sérgio Gonçalves lamentou, na passada quarta-feira, o elevado número de mortes nas estradas da Europa e recordou que Portugal se mantém entre os países com mais vítimas mortais ‘per capita’ entre os países da União Europeia (UE). Numa intervenção na Comissão dos Transportes e do Turismo do Parlamento Europeu (PE), durante a apresentação do relatório intercalar da Comissão Europeia (CE) sobre a segurança rodoviária (2021-2030), o eurodeputado madeirense, eleito pelo PS, alertou também para os dados a nível nacional registados no período da Páscoa, que apontam para o número mais elevado de mortes nesta época nos últimos dez anos.

Praia do Vigário – “Radiografia completa” da qualidade das águas balneares

O JPP coloca ETAR e qualidade da água do mar a discussão na autarquia de Câmara de Lobos. A cerca de dois meses do início da época balnear, o Juntos Pelo Povo (JPP) pretende solicitar “esclarecimentos concretos” sobre a qualidade das águas balneares da Praia do Vigário, as razões que levaram à sua interdição temporária em junho de 2025, as diligências adotadas depois desse episódio e que políticas preventivas foram desenvolvidas pela autarquia liderada pelo PSD, a fim de impedir novas ocorrências.

Capacidade de intervenção “limitada”

Maioria dos processos que chegam à Provedoria do Animal são “pedidos de apoio”. A Provedoria do Animal, criada em 2021, dirigida por João Henriques de Freitas, continua sem qualquer tipo de orçamento próprio, o que lhe “reduz a capacidade de intervenção”.

Mais Autonomia e menos desigualdade

O Bloco de Esquerda-Madeira assinala os 50 anos da Constituição da República Portuguesa como um momento transformador da nossa vida colectiva, mas também de reflexão sobre o caminho percorrido desde a sua aprovação, em 1976, na sequência do 25 de Abril de 1974. Segundo comunicado da Comissão Coordenadora Regional do Bloco de Esquerda Madeira, foi este marco histórico que consolidou o regime democrático em Portugal e, consequentemente, que abriu portas a transformações estruturais no funcionamento do Estado, com especial relevância para as Regiões Autónomas da Madeira e dos Açores.

Alimentação saudável obrigatória em máquinas automáticas

Fiscalização ao cumprimento do diploma começa a 1 de Janeiro do próximo ano. O Governo Regional quis “implementar medidas para a promoção da saúde em geral e, em particular, para a adoção de hábitos alimentares saudáveis acessíveis, constituindo um contributo para a melhoria da oferta de opções alimentares saudáveis, através da promoção de produtos benéficos à saúde”. Foi nesse sentido que surgiu a medida que estabelece o acesso a produtos alimentares em máquinas de venda automática, um diploma aprovado a 25 de Março em sessão plenária da Assembleia Legislativa que entrou ontem em vigor depois de publicado no Jornal Oficial da Região Autónoma. A fiscalização só começa a 1 de Janeiro do próximo ano.

Parceria com “valor estratégico” para os Portos da Madeira

As autoridades portuárias da Madeira e do Douro, Leixões e Viana do Castelo estabeleceram um protocolo de colaboração através da partilha de recursos e competências no domínio da transformação digital e da inovação tecnológica. O acordo, válido por três anos, foi oficializado esta terça-feira, em Leixões, pela presidente da Administração dos Portos da Região Autónoma da Madeira (APRAM, SA), Paula Cabaço, e pelo homólogo da Administração dos Portos do Douro, Leixões e Viana do Castelo (APDL, SA), João Neves.

Rever o financiamento do internamento na Região

A Juventude Popular da Madeira, juventude partidária do CDS-PP Madeira, encerrou as “Jornadas da Saúde Mental – Uma geração que se ouve” com uma visita à Casa de Saúde Câmara Pestana, no dia em que se assinala o Dia Mundial da Saúde.

César Gomes expõe coleção de camisolas de futebol

A Casa da Cultura de Câmara de Lobos acolhe a inauguração da exposição “Paixão Pela Camisola”, uma mostra que reúne a notável coleção de camisolas de futebol de César Gomes, reconhecido colecionador da Região Autónoma da Madeira.

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