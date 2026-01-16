Nas bancas a edição 1360 do Tribuna da Madeira

Célia Pessegueiro “está destinada” a presidente do Governo Regional

Foi essa a convicção mostrada pelo secretário-geral do Partido Socialista, José Luís Carneiro, no XXIII Congresso Regional do PS-Madeira, que decorreu no passado fim-de-semana, contou com casa cheia. Uma das presenças foi o secretário-geral do Partido Socialista, que discursou no encerramento do evento. José Luís Carneiro considerou que a nova líder dos socialistas madeirenses “é a intérprete da nossa esperança num futuro melhor para a Região Autónoma da Madeira”. E afirmou, “depositamos em Célia Pessegueiro toda a esperança, confiança e energia para dar maior futuro à Madeira e ao povo madeirense”, destacando ainda o seu percurso como líder da JS-Madeira e como a primeira mulher a ser eleita presidente de Câmara na Região.

Ireneu Barreto foi “exemplar” no exercício do cargo

Miguel Albuquerque quer que o próximo representante da República tenha “a mesma personalidade, a mesma inteligência e a mesma competência, e sobretudo a mesma compreensão da Madeira” que tem Ireneu Barreto. O juiz conselheiro, de facto, já deu mostras de alinhamento com o Executivo insular em diferentes questões de interesse para a Região. A relação do Governo Regional com o seu antecessor, quando liderado por Alberto João Jardim, teve momentos mais conturbados.

Madeira quer beneficiar dos investimentos na Defesa

O Governo Regional entende haver espaço para “uma proposta de desenvolvimento de uma visão estratégica na área da Defesa, que contemple políticas de âmbito regional e continental”. Isto no âmbito dos 5,8 mil milhões de euros em empréstimos que a Comissão Europeia disponibiliza a Portugal para investir em capacidades de defesa os próximos anos. A construção de um cais no porto do Funchal para o navio patrulha habitualmente destacado na Região e a renovação da ‘pipeline’ do Aeroporto do Porto Santo foram dois dos pedidos que José Manuel Rodrigues levou ontem a Nuno Melo, o ministro da Defesa, numa reunião que mantiveram em Lisboa.

“A inclusão não se constrói com campanhas pontuais”

Filipe Rebelo reconhece o crescimento turístico na Região mas afirma que a realidade no terreno demonstra que a acessibilidade continua a não ser tratada como prioridade estrutural. “Um destino que não assegura acessibilidade reduz a sua atratividade”, remata o presidente da Associação Sem Limites.

CMF prevê 1,8 milhões de euros para contratações de funcionários

A Câmara Municipal do Funchal (CMF) prevê, no Orçamento Municipal para 2026, uma dotação de 1,8 milhões de euros destinada a novas contratações de funcionários. A informação foi avançada ontem pela vereadora Helena Leal, porta-voz das deliberações da Reunião Semanal da Câmara, na qual foi deliberado, entre outros assuntos, o recrutamento de dois técnicos superiores, recorrendo à bolsa de recrutamento existente, com o objetivo de colmatar necessidades, numa resposta a situações de reforma de funcionários municipais.

Reforço das ligações aéreas entre o Porto Santo e a Madeira

José Manuel Rodrigues sublinhou que a continuidade territorial “deve ser assegurada” ao longo de todo o ano. O Secretário Regional da Economia solicitou, esta terça-feira, à Porto Santo Line o reforço do número de viagens aéreas entre o Porto Santo e a Madeira, mediante a própria capacidade máxima do avião, atendendo à paragem do navio Lobo Marinho por um período de cinco semanas.

“Uma âncora de desenvolvimento económico”

Durante a visita dos trabalhos em curso da empreitada do Campo de Golfe da Ponta do Pargo, Pedro Rodrigues sublinhou a importância estratégica do empreendimento para o concelho da Calheta e para a RAM.

Suspensão “não é suficiente”

Governo quer “afastamento definitivo” de qualquer disposição discriminatória para os madeirenses. O Ministério das Finanças e o Ministério das Infraestruturas vão avaliar com os executivos dos Açores e da Madeira o novo Subsídio Social de Mobilidade, mais concretamente a exigência de situação contributiva regularizada para o acesso. A decisão do Executivo de Luís Montenegro vem ao encontro das reivindicações do Governo Regional, mas “não é suficiente”. Filipe Sousa, deputado do JPP na Assembleia da República, suspeita que a decisão governamental esteja ligada ao “calendário eleitoral” e não resulte “de uma reflexão séria nem de respeito institucional pelas Regiões Autónomas”.

CHEGA responde em força ao novo modelo de Mobilidade

O grupo parlamentar do CHEGA na Assembleia da República lançou uma resposta política firme e estruturada ao novo modelo do Subsídio Social de Mobilidade aprovado pelo governo da República, considerando que as alterações introduzidas representam uma violação constitucional, um retrocesso grave na coesão territorial e uma penalização direta dos cidadãos das regiões autónomas da Madeira e dos Açores.

