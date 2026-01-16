Destaque 

Nas bancas a edição 1360 do Tribuna da Madeira

Tribuna da Madeira 0 Comentários ,

Célia Pessegueiro “está destinada” a presidente do Governo Regional

Foi essa a convicção mostrada pelo secretário-geral do Partido Socialista, José Luís Carneiro, no XXIII Congresso Regional do PS-Madeira, que decorreu no passado fim-de-semana, contou com casa cheia. Uma das presenças foi o secretário-geral do Partido Socialista, que discursou no encerramento do evento. José Luís Carneiro considerou que a nova líder dos socialistas madeirenses “é a intérprete da nossa esperança num futuro melhor para a Região Autónoma da Madeira”. E afirmou, “depositamos em Célia Pessegueiro toda a esperança, confiança e energia para dar maior futuro à Madeira e ao povo madeirense”, destacando ainda o seu percurso como líder da JS-Madeira e como a primeira mulher a ser eleita presidente de Câmara na Região.

 

Ireneu Barreto foi “exemplar” no exercício do cargo

Miguel Albuquerque quer que o próximo representante da República tenha “a mesma personalidade, a mesma inteligência e a mesma competência, e sobretudo a mesma compreensão da Madeira” que tem Ireneu Barreto. O juiz conselheiro, de facto, já deu mostras de alinhamento com o Executivo insular em diferentes questões de interesse para a Região. A relação do Governo Regional com o seu antecessor, quando liderado por Alberto João Jardim, teve momentos mais conturbados.

 

Madeira quer beneficiar dos investimentos na Defesa

O Governo Regional entende haver espaço para “uma proposta de desenvolvimento de uma visão estratégica na área da Defesa, que contemple políticas de âmbito regional e continental”. Isto no âmbito dos 5,8 mil milhões de euros em empréstimos que a Comissão Europeia disponibiliza a Portugal para investir em capacidades de defesa os próximos anos. A construção de um cais no porto do Funchal para o navio patrulha habitualmente destacado na Região e a renovação da ‘pipeline’ do Aeroporto do Porto Santo foram dois dos pedidos que José Manuel Rodrigues levou ontem a Nuno Melo, o ministro da Defesa, numa reunião que mantiveram em Lisboa.

 

“A inclusão não se constrói com campanhas pontuais”

Filipe Rebelo reconhece o crescimento turístico na Região mas afirma que a realidade no terreno demonstra que a acessibilidade continua a não ser tratada como prioridade estrutural. “Um destino que não assegura acessibilidade reduz a sua atratividade”, remata o presidente da Associação Sem Limites.

 

CMF prevê 1,8 milhões de euros para contratações de funcionários

A Câmara Municipal do Funchal (CMF) prevê, no Orçamento Municipal para 2026, uma dotação de 1,8 milhões de euros destinada a novas contratações de funcionários. A informação foi avançada ontem pela vereadora Helena Leal, porta-voz das deliberações da Reunião Semanal da Câmara, na qual foi deliberado, entre outros assuntos, o recrutamento de dois técnicos superiores, recorrendo à bolsa de recrutamento existente, com o objetivo de colmatar necessidades, numa resposta a situações de reforma de funcionários municipais.

 

Reforço das ligações aéreas entre o Porto Santo e a Madeira

José Manuel Rodrigues sublinhou que a continuidade territorial “deve ser assegurada” ao longo de todo o ano. O Secretário Regional da Economia solicitou, esta terça-feira, à Porto Santo Line o reforço do número de viagens aéreas entre o Porto Santo e a Madeira, mediante a própria capacidade máxima do avião, atendendo à paragem do navio Lobo Marinho por um período de cinco semanas.

 

“Uma âncora de desenvolvimento económico”

Durante a visita dos trabalhos em curso da empreitada do Campo de Golfe da Ponta do Pargo, Pedro Rodrigues sublinhou a importância estratégica do empreendimento para o concelho da Calheta e para a RAM.

 

Suspensão “não é suficiente”

Governo quer “afastamento definitivo” de qualquer disposição discriminatória para os madeirenses. O Ministério das Finanças e o Ministério das Infraestruturas vão avaliar com os executivos dos Açores e da Madeira o novo Subsídio Social de Mobilidade, mais concretamente a exigência de situação contributiva regularizada para o acesso. A decisão do Executivo de Luís Montenegro vem ao encontro das reivindicações do Governo Regional, mas “não é suficiente”. Filipe Sousa, deputado do JPP na Assembleia da República, suspeita que a decisão governamental esteja ligada ao “calendário eleitoral” e não resulte “de uma reflexão séria nem de respeito institucional pelas Regiões Autónomas”.

 

CHEGA responde em força ao novo modelo de Mobilidade

O grupo parlamentar do CHEGA na Assembleia da República lançou uma resposta política firme e estruturada ao novo modelo do Subsídio Social de Mobilidade aprovado pelo governo da República, considerando que as alterações introduzidas representam uma violação constitucional, um retrocesso grave na coesão territorial e uma penalização direta dos cidadãos das regiões autónomas da Madeira e dos Açores.

 

Adquira o Semanário Tribuna da Madeira em formato (PDF). Informação independente por apenas 2 €. assinaturas@tribunadamadeira.pt ou na loja online

PUB

Também pode gostar

Edição nº 1185 do Semanário Tribuna da Madeira

Tribuna da Madeira Comentários fechados em Edição nº 1185 do Semanário Tribuna da Madeira

Nas bancas a edição 982 do Tribuna da Madeira

Tribuna da Madeira Comentários fechados em Nas bancas a edição 982 do Tribuna da Madeira

Edição nº 1161 do Semanário Tribuna da Madeira

Tribuna da Madeira Comentários fechados em Edição nº 1161 do Semanário Tribuna da Madeira

Deixe um comentário

O seu endereço de email não será publicado. Campos obrigatórios marcados com *