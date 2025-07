Nas bancas a edição 1333 do Tribuna da Madeira

Casas custam quase o triplo em 10 anos

Preço da compra de habitação aumentou 11,2% só face a Junho de 2024. Comprar casa na Região Autónoma da Madeira, no final do mês passado, implicava pagar 3.439 euros por cada metro quadrado de construção. O preço quase triplicou em relação a 2015, ano em que Miguel Albuquerque chegou à presidência do Governo Regional. Miguel Castro, o líder do CHEGA-M, já acusou o PSD de ter deixado o mercado “entregue aos grandes interesses, sem qualquer estratégia para garantir que os madeirenses possam viver com dignidade na sua própria terra”.

Funchal é ‘resort’ de “turistas e estrangeiros endinheirados”

A CDU candidata Ricardo Lume à presidência da Câmara Municipal do Funchal com um ‘apelo’ à mobilização dos funchalenses para a construção de “uma cidade mais justa, participativa e com futuro”. “O Funchal está a ser transformado num concelho apenas ‘para inglês ver’, uma cidade de fachada que mais parece uma ‘Lapinha’ feita de papel e cartão, onde a população é tratada como figurante”, diz o candidato autárquico e ex-deputado na Assembleia Legislativa da Madeira.

CHEGA EXIGE TARIFA AÉREA FIXA PARA A região

O grupo parlamentar do CHEGA na Assembleia da República, apresentou um projeto de resolução que recomenda formalmente ao governo da República a revisão urgente e profunda do atual modelo de subsidiação das ligações aéreas entre o continente e as regiões autónomas, nomeadamente a Madeira, assegurando que os residentes paguem apenas uma tarifa fixa no momento da compra do bilhete, sem terem de adiantar a totalidade do valor da passagem aérea e esperar por um reembolso parcial.

“Barril de pólvora” nas serras da Madeira

O candidato do PS à presidência da Câmara Municipal do Funchal, Rui Caetano, defende um modelo de pastoreio dirigido à “prevenção de incêndios” que promova o mosaico de paisagem e a segurança do território.

“O SNMOT é um sindicato que não se deixa corromper”

Motoristas de autocarros mantêm intenção de fazer greve no dia da Festa do Chão da Lagoa. A troca de palavras entre o Sindicato Nacional de Motoristas e Outros Trabalhadores (SNMOT) e o Governo Regional da Madeira subiu de tom na passada quarta-feira, dia em que o sindicato veio novamente a terreno – para “esclarecer a opinião pública”, em nome da “verdade dos factos” – sobre o processo negocial para aumento de salários que envolve a empresa pública de transportes Horários do Funchal (HF). O SNMOT reafirma que é “um sindicato que não se deixa corromper” e que está “provado” que não mantém “qualquer tipo de promiscuidade” com o poder político.

“Nenhum poder está livre de ser aprisionado!”

Na comemoração do Dia da Região Autónoma da Madeira e das comunidades madeirenses, o líder do JPP aproveitou para lembrar o ‘episódio’ ocorrido recentemente por Eduardo Jesus, na Assembleia legislativa. “Maus comportamentos não podem ser ignorados, silenciados, abafados ou branqueados”, remata Élvio Sousa. Entre outros pontos abordados no seu discurso, o deputado afirma: “Seremos persistentes nas causas insulares e exerceremos uma vigilância democrática apertada e constante”.

Quiosques vão “aumentar” os cofres municipais

Os quiosques em causa estão localizados na Avenida do Mar e são conhecidos como o “Vermelhinho” e o “Verdinho”. Um dos contratos foi adjudicado por 21 mil euros mensais e o outro por 12 mil euros mensais.

“Vamos continuar a defender o karting madeirense”

Rui Abreu foi reconduzido na presidência da Associação de Karting da Madeira.

