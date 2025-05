Nas bancas a edição 1328 do Tribuna da Madeira

Governo quer atrair mais investimento privado para Santana

José Manuel Rodrigues afirmou que a coesão territorial, económica e social de todo o arquipélago “é um objetivo prosseguido por este Governo Regional”. No discurso nas comemorações dos 190 anos de Santana, o governante com a pasta da Economia falou sobre as prioridades do Governo para o Concelho.

“Não irei candidatar-me à liderança do PS”

Paulo Cafôfo afirma que após as autárquicas desencadeará um processo interno de nova liderança no qual não será candidato. Na análise à situação política atual, Cafôfo reconheceu que o partido não teve os resultados que desejaria nas eleições para a Assembleia da República, quer a nível regional, quer nacional.



Madeira “ignorada” em novas colocações da PSP

Francisco Gomes afirma dispor de informações que classifica como “preocupantes” que apontam para um “agravamento da criminalidade” no arquipélago, com indícios de que “os números reais da violência estão a ser ocultados”.



Governo nomeia por 90 dias

Maurício Melim recusou manter-se a prazo, depois de Micaela Freitas escolher Susana Cunha Gonçalves para responsável pela Autoridade de Saúde Regional. João Luís Vieira Martins, Assistente da Carreira Médica na área de Saúde Pública, é desde 21 de Maio e nos próximos 90 dias, o responsável pelo cargo.

Santa Cruz recebe Prémio “Bombeiro de Mérito – Menção Honrosa”

A Câmara Municipal de Santa Cruz foi distinguida com o Prémio Bombeiro de Mérito – Menção Honrosa Câmara Municipal, atribuído pela Liga dos Bombeiros Portugueses, durante a cerimónia comemorativa das Jornadas Nacionais dos Bombeiros, que decorreu no Largo do Toural, na cidade de Guimarães. A cerimónia contou com a presença do Presidente da Câmara Municipal de Guimarães, do Secretário de Estado da Proteção Civil, do Presidente da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) e do Presidente da Liga dos Bombeiros Portugueses, entre outras entidades.

Adquira o Semanário Tribuna da Madeira em formato (PDF). Informação independente por apenas 2 €. assinaturas@tribunadamadeira.pt ou na loja online