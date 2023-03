Nas bancas a edição 1212 do Tribuna da Madeira

“Mão firme e forte sobre os prevaricadores”

Jorge Veiga França, o presidente da ACIF-CCIM, afirma que o aumento dos custos energéticos “pode levar ao fecho de algumas empresas” . O apoio de 25% prometido pelo Governo Regional “não é solução” mas “é uma ajuda”. Sobre o aumento dos preços nos bens alimentares, acredita no desempenho das entidades competentes.

Obra “estruturante” para o futuro da Madeira

O Secretário Regional de Equipamentos e Infraestruturas, Pedro Fino, realizou uma visita à obra do Hospital Central e Universitário da Madeira (HCUM), que se encontra na 2º fase. O governante destaca que a construção do Hospital Central e Universitário da Madeira (HCUM), em Santa Rita, Funchal, constitui “uma obra estruturante” para o futuro da Madeira e dos madeirenses, “uma obra de grande dimensão” ligada a uma área sensível como a saúde.

“Um madeirense com sucesso é um ladrão”

Não há “monopólio” nas operações portuárias

A AFAVIAS tem “prémios” de melhor empresa de Construção e Imobiliário, o que para Avelino Farinha, o presidente do Grupo AFA, devia ser um “orgulho para os madeirenses”. Igual sentimento, segundo Luís Miguel de Sousa, deveriam ter pela dimensão que o Grupo Sousa ganhou a nível nacional e internacional. Os dois empresários foram ouvidos na Comissão de Inquérito às declarações de Sérgio Marques e não ‘pouparam’ o antigo deputado e ex-secretário regional. “Aqui, na Madeira, um madeirense com sucesso é um ladrão”, lamentou o construtor.

Teatro Municipal assinala 135 anos

A Câmara Municipal do Funchal preparou um “vasto programa sui generis” para assinalar, durante o mês de março, os 135 anos do Teatro Municipal Baltazar Dias. O programa inclui a realização de um espetáculo de teatro participativo, cinco concertos e a realização de uma exposição com oito instituições.

Iniciativas que envolvem a participação de 43 artistas, 3 estruturas culturais, 3 escolas e 3 associações. Serão 7 récitas, sendo a exposição e o concerto no Jardim Municipal gratuitos. Os restantes espetáculos do TMBD custam entre os 7, 8 e os 10 euros. A autarquia investe neste “programa festivo” 30 mil euros.

Gestão do Estabelecimento Bela Vista Aprovada a audição parlamentar

A Comissão Especializada Permanente de Saúde e Assuntos Sociais, reuniu com cinco pontos na sua ordem de trabalhos. A redação final do Decreto Legislativo Regional nº28/2012/M, de 25 de outubro, que aprova normas para a proteção dos cidadãos e medidas para a redução da oferta de “Drogas Legais” foi aprovada por unanimidade.

Falta de limpeza deixa o funchal “numa selva”

Os autarcas eleitos pela coligação Confiança alertam a Câmara Municipal do Funchal para a prolongada falta de limpeza que se assiste, sendo notória e evidente um pouco por todo o concelho do Funchal. “São muitos os arruamentos, veredas e becos, particularmente nas freguesias de Santo António, São Pedro, São Martinho, Santa Luzia e São Gonçalo que vão sendo abafados por um manto de vegetação, acumulando lixo e criando situações de insalubridade”, lê-se no comunicado enviado à redação.

Queixas no setor financeiro

Mau serviço prestado e falta de apoio ao cliente

O mau serviço prestado e a falta de apoio ao cliente são as principais queixas dos consumidores dirigidas ao setor financeiro, indica uma análise do Portal da Queixa à categoria ‘Bancos, Financeiras e Pagamentos’. Em 2022, foram registadas perto de 8.000 reclamações na plataforma, uma subida de 30% face a 2021. Alerta para as queixas relacionadas com burlas, phishing e vishing que aumentaram 44%.

Legislação não prevê “abate” de gatos no Areeiro

Eutanásia só pode ser praticada quando for a “via única e indispensável”. Susana Prada foi na quarta-feira à Assembleia Legislativa defender a Proposta de Decreto Legislativo Regional que aprova o regime jurídico aplicável ao controlo, detenção, introdução na natureza e repovoamento de espécies exóticas na Região Autónoma da Madeira. Acusações de ilegalidades surgiram quando a governante referiu haver “abate” de gatos no Pico do Areeiro.

“barulho infernal” na Zona Velha

A representação do PAN na Assembleia Municipal do Funchal mais uma vez se solidariza com a população da zona Velha com vista a ser cumprida a Lei do Ruído em vigor e a serem redefinidos os níveis de ruído adequados às funções de habitação, trabalho e lazer.

