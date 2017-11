Nas bancas a edição 938 do Tribuna da Madeira

Shares

“Pretendo lançar as bases para um trabalho de futuro”

Célia Pessegueiro, Presidente da Câmara Municipal da Ponta do Sol, aponta em entrevista ao «Tribuna» as prioridades para o concelho, frisando que a simplificação administrativa era um projeto que gostaria de lançar no início do próximo ano. Disse ainda que o regulamento de edificação terá uma especial atenção. Sobre a situação interna do PS-M, Célia Pessegueiro não quis comentar, dizendo apenas que “os candidatos que aproveitem bem este momento e que façam o melhor trabalho possível”.

“Existe um consumo elevado de medicamentos antibióticos”

A propósito do Dia Europeu do Antibiótico, o presidente da Ordem dos Farmacêuticos na Madeira, Bruno Olim, diz que a maioria da população “não se encontra sensibilizada o suficiente para compreender a extensão do problema” da automedicação.

Pedro Calado levou “dossiers pendentes” a Lisboa

O Governo Regional fala num valor em dívida a rondar os 140 milhões de euros, metade devido pela sobretaxa de IRS. Desde o início da sua entrada em funções que as «pendências» entre a Região e a República são ‘cavalo de batalha’ para o responsável pelas Finanças regionais.

Audição urgente para debater alternativas ao “Lobo Marinho”

A Audição foi requerida pelo PCP.

É já a pensar no início do próximo ano, quando o navio Lobo Marinho faz paragem obrigatória para reparação, que o Grupo Parlamentar do PCP, na Assembleia Legislativa da Madeira, decidiu requerer, nos termos regimentais, a urgente realização de uma Audição Parlamentar com os responsáveis governamentais pelas áreas dos transportes e pelas questões relativas ao Porto Santo, sobre as alternativas ao “Lobo Marinho” para quando estiver em doca seca em 2018.

Mercado dos Lavradores volta à Praça do Município

A mostra promove o Mercado e os produtos regionais.

A Câmara Municipal do Funchal assinala, na próxima semana, o 77º aniversário do Mercado dos Lavradores, com a 3ª edição do “Mercado sai à Rua”.

“Prevenir para o sucesso” premiado com 50 mil euros

O prémio de 50 mil euros foi atribuído no âmbito do Orçamento Participativo de Portugal (OPP). O projeto “Prevenir para o sucesso”, do Serviço Técnico de Formação Profissional (STFP), pretende ajudar jovens com percursos de vida difíceis a encontrar caminhos de sucesso pessoal e profissional.

Investigadores de 14 países abordam a Revisão de Crenças e Sistemas Argumentativos

Alguns dos principais investigadores do mundo nas áreas de dinâmica de conhecimento e sistemas argumentativos, cerca de 40 de 14 nacionalidades diferentes, estão reunidos na Madeira, até 20 de novembro, para a 3ª edição do Madeira Workshop on Belief Revision, Argumentation, Ontologies, and Norms BRAON 2017.

‘As Ilhas do Ouro Branco’ no Museu Nacional de Arte Antiga

Marcando o arranque das Comemorações dos 600 Anos do Descobrimento da Madeira e Porto Santo, esta embaixada cultural do arquipélago em Lisboa é constituída por 86 obras de arte. A mostra fica patente até 18 de março de 2018.

Hotelaria madeirense em alta

As primeiras estimativas para o mês de setembro de 2017 apontam para acréscimos nos principais indicadores da hotelaria madeirense, com variações homólogas de +3,5% nas dormidas, +7,1% nos proveitos totais e +8,4% nos proveitos de aposento.

Edição Nº 938 – 17/11/2017 do Semanário Tribuna da Madeira em formato digital ( pdf ) por apenas 1 €