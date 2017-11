Shares

Já arrancou mais uma ação porta a porta de apoio às populações afetadas pelos incêndios do passado mês de outubro.

Durante as próximas semanas nove equipas com técnicos da Segurança Social, dos serviços do Instituto dos Registos e Notariado (IRN), da Direção Regional de Agricultura e Pescas do Centro e do Norte (DRAP) e da Agência para a Modernização Administrativa (AMA) vão percorrer 18 concelhos do centro e norte do país, disponibilizando diversos serviços aos seus habitantes.

Numa ação de proximidade, estas unidades móveis vão ajudar as populações e empresas afetadas pelos incêndios a conhecer os diversos apoios disponíveis.

Uma vez que as carrinhas estão informatizadas, será possível de imediato dar início aos processos.

As unidades móveis vão disponibilizar os seguintes serviços:

• Informação sobre apoios sociais disponibilizados às populações afetadas pelos incêndios;

• Informação sobre prestações sociais atribuídas pela Segurança Social;

• Sinalização de situações com necessidades de acompanhamento social ou médico;

• Informação sobre apoios disponíveis às empresas afetadas e apoios à empregabilidade;

• Informação e emissão de certidões, requisição do documento de identificação ou 2ª via do certificado de matrícula no local;

• Informação sobre a situação dos veículos ardidos;

• Informação de apoio a agricultores e reposição do potencial produtivo.

As equipas das unidades móveis estão devidamente identificadas e nenhum dos serviços prestados envolverá qualquer tipo de pagamento.

Esta ação conjunta Ministérios do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, da Justiça, da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural, e da Presidência e Modernização Administrativa tem como objetivo a aproximação dos serviços públicos às populações dos concelhos afetados pelos incêndios, possibilitando o contacto com a população destes territórios.