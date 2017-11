Alunos do Conservatório no Parlamento Europeu em Estrasburgo

Shares

No âmbito do projeto Euroscola, organizado a nível nacional, pelo IPDJ – I.P. (Instituto Português do Desporto e Juventude) e pelo Gabinete de Informação do Parlamento Europeu em Portugal, com a participação da Assembleia da República, das Assembleias Legislativas dos arquipélagos e das Direções Regionais da Juventude dos Açores e da Madeira, 24 alunos do Conservatório – Escola Profissional das Artes da Madeira, participam numa sessão parlamentar no Parlamento Europeu, Louise Weiss, em Estrasburgo no dia 17 de novembro, acompanhados pelos professores Alexandrina Alves e Norberto Gomes.

Esta viagem está inserida no projeto Euroscola em que os alunos Pedro Sobrinho do curso profissional de Teatro e Rodrigo Freitas do curso profissional de Instrumento ganharam na sua participação a nível nacional. Nesta sessão, que se realiza no Hemiciclo do Parlamento Europeu, os alunos dos três cursos profissionais – Teatro, Dança e Instrumento irão ser divididos em várias comissões juntamente com alunos de mais 21 países da União Europeia para debaterem temas como: o ambiente e energias renováveis; segurança e direitos humanos; ajuda ao desenvolvimento; o futuro da Europa; migração e integração e emprego dos jovens. Todos estes temas representam algumas das preocupações atuais da União Europeia. Esta viagem será muito enriquecedora, pois permitirá o contacto dos alunos com outras línguas, culturas e valores.