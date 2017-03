Formação de voluntários para o jogo Portugal-Suécia na segunda-feira

Realizar-se-á, na próxima segunda-feira (27 de março), a partir das 14h30, no Auditório do Centro de Estudos da História do Atlântico, uma formação de voluntariado dirigida aos jovens recrutados para colaborar com a Federação Portuguesa de Futebol, de preparação para o jogo entre Portugal e Suécia, que terá lugar no dia 28 de março (19h45), no Estádio do CS Marítimo.

A formação estará a cargo da Secretaria Regional de Educação, através da Direção Regional de Juventude e Desporto, e da Federação Portuguesa de Futebol, e versará conteúdos relacionados com os direitos e deveres dos voluntários, metodologias de comunicação, perfil dos voluntários, integração organizacional, interação com o público, bem como a divulgação de programas de voluntariado.

Será igualmente abordado o papel que os voluntários desempenharão durante a sua prática de voluntariado, nomeadamente nas funções de acreditação, bilhética, média, protocolo, marketing e encaminhamento do público.

No total, foram recrutados pelo Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ) 42 jovens, com idade entre os 16 e os 30 anos, que evidenciaram possuir perfil mais adequado em termos de habilitações literárias, experiência e formação anterior em voluntariado, bem como conhecimento de línguas estrangeiras.

Os voluntários, ao abrigo do Programa de Voluntariado “Agora Nós”, coordenado pelo IPDJ, receberão 10,00€ por dia.

Candidataram-se a esta iniciativa cerca de 290 jovens, número demonstrativo da grande importância do estabelecimento deste tipo de parcerias entre os organismos que atuam na área da juventude e desporto a nível nacional e regional.