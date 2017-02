V Edição do Concurso “A Ética na Vida e no Desporto”

Promovido pelo Instituto Português do Desporto e Juventude, através do Plano Nacional de Ética no Desporto, com o apoio da Direção-Geral da Educação/Desporto Escolar, do Jornal Desportivo A Bola, da Direção – Geral de Reinserção e Serviços Prisionais e do Comité Olímpico de Portugal, a V Edição do Concurso Literário “A Ética na Vida e no Desporto”, cujo prazo de apresentação dos trabalhos decorre de 1 de março a 30 de abril de 2017, destina-se a estudantes do ensino secundário.

Recorde-se que o Concurso tem por objetivo estimular a produção de trabalhos escritos relacionados com a Ética na Vida e no Desporto.

Podem concorrer os estudantes do ensino secundário dos Cursos Científico-Humanísticos de Ciências e Tecnologias, de Ciências Socioeconómicas, de Línguas e Humanidades e de Artes Visuais e dos Cursos Profissionais ministrados em estabelecimentos de ensino público, particular e cooperativo de Portugal Continental e Regiões Autónomas da Madeira e dos Açores.

Aos autores dos trabalhos classificados nos três primeiros lugares, o Júri atribuirá os seguintes prémios:

1.º Classificado – Viagem para 2 (duas) pessoas à Grécia, que inclui visita à Academia Olímpica Internacional; diploma com o design da primeira página do Jornal Desportivo A Bola; publicação do trabalho e entrevista ao (à) autor(a) do mesmo na versão impressa e na edição online do Jornal A Bola.

2.º e 3.º Classificados – Troféu; publicação dos trabalhos dos(as) autores(as) na versão impressa e na edição online do Jornal A Bola.

O regulamento do concurso e respetiva ficha de candidatura encontram-se disponíveis em: http://www.pned.pt/concursos/concursos-promovidos/v-edicao-concurso-literario-a-etica-na-vida-e-no-desporto.aspx.