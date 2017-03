IPDJ seleciona voluntários para o Portugal-Suécia

O IPDJ está a selecionar 46 voluntários para colaborarem no jogo da Seleção Nacional “A” no Funchal.

A multiplicidade de tarefas relacionadas com a organização de um jogo da Seleção Nacional aconselha a que, em cada evento, a Federação Portuguesa de Futebol recorra à ajuda de voluntários.

O jogo de preparação entre Portugal e a Suécia do próximo dia 28 de março, a realizar no Funchal, no Estádio do CS Marítimo, não é exceção e nesse sentido já se encontram abertas as inscrições na página eletrónica do Instituto Português do Desporto e da Juventude (IPDJ).

Para este evento serão necessários 46 voluntários, para o período entre 26 a 28 de Março.