Marcelo cumpriu as promessas

Marcelo Rebelo de Sousa considerou hoje que cumpriu as promessas. E que ao longo deste ano foi um Presidente da República próximo das pessoas, e que tentou estabilizar o país em termos políticos, económicos e sociais.

“Eu penso ter feito aquilo que tinha prometido: estar próximo das pessoas, tentar fazer tudo para estabilizar o país politicamente, economicamente, socialmente, ajudar o sistema financeiro, apoiar o controlo do défice, estabelecer as relações internacionais fundamentais, sobretudo no quadro europeu e da CPLP [Comunidade dos Países de Língua Portuguesa], e ter sempre presente as comunidades de portugueses espalhadas pelo mundo”, declarou o Chefe de Estado.

Marcelo Rebelo de Sousa tomou posse como Presidente da República a 09 de Março de 2016.