Costa realça cooperação “exemplar” entre órgãos de soberania

O primeiro-ministro felicitou esta quinta-feira o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, pelo seu primeiro ano de mandato. Para António Costa, este foi “um ano exemplar de cooperação entre os órgãos de soberania”.

A partir de Bruxelas, onde se encontra para participar numa cimeira de chefes de Estado e de Governo da União Europeia, o primeiro-ministro destacou o contributo de Marcelo para o clima de “paz social” vivido em Portugal.

“Tem sido um ano exemplar de cooperação entre os órgãos de soberania e é com grande apreço que vemos a forma como o professor Marcelo Rebelo de Sousa tem contribuído positivamente para termos um clima de descrispação, de paz social, que tem sido essencial, a par da viragem da página da austeridade, para criar um novo clima de confiança no país, que tem motivado o crescimento do investimento e também o crescimento económico e o crescimento do emprego”, declarou António Costa.