“Visões de Espantalho” em exposição

O MadeiraShopping vai receber no espaço AponteARTE, entre 10 a 26 de março, a exposição “Visões de Espantalho”, que reúne obras de 15 artistas madeirenses.

Esta exposição coletiva de artes plásticas surge no âmbito da V Mostra de Espantalhos e Cataventos, um evento que desafia particulares e entidades da Região Autónoma da Madeira a criarem espantalhos e cataventos que vão estar expostos no concelho da Calheta.

Este ano, as entidades organizadoras da Mostra, o CEDECS (Centro de Estudos de Desenvolvimento, Cultura e Educação) e a Delegação Escolar da Calheta, em parceria com a Câmara Municipal da Calheta, a Direção Regional da Cultura e a Quinta Pedagógica dos Prazeres, convidaram 15 artistas madeirenses a recriarem em tela a sua visão do espantalho.

Os espantalhos foram e são personagens de histórias que fazem parte do imaginário de crianças e adultos e da tradição madeirense. O objetivo desta exposição é extravasar a Mostra para além do concelho da Calheta, levar a temática a outros públicos e proporcionar uma visão artística e erudita sobre o tema.

A inauguração da exposição “Visões de Espantalho” está agendada para o dia 10 de março, às 18h30, com a presença dos artistas plásticos e das entidades responsáveis pela organização da Mostra, no espaço AponteARTE, no Piso 1, do MadeiraShopping.