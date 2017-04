Benefícios do riso no próximo CAFÉ MEMÓRIA

Os benefícios do riso é o tema da próxima iniciativa “CAFÉ MEMÓRIA” que irá decorrer no sábado, dia 22, no MadeiraShopping.

A terapeuta Marla Jasmins vai conduzir esta sessão alertando para a importância do riso no dia-a-dia e de como poderá influenciar o bem-estar de todos.

E porque rir é a melhor terapia, Marla Jasmins, mentora do projeto Risoland Madeira, vai trazer alegria a todos os presentes no CAFÉ MEMÓRIA com o seu riso contagiante e falar sobre os benefícios do riso na nossa saúde com a prática de exercícios específicos.

O CAFÉ MEMÓRIA é uma iniciativa da Sonae Sierra e da Alzheimer Portugal que tem como objetivo proporcionar um local de encontro, destinado a pessoas com problemas de memória ou demência, seus familiares e cuidadores, para a partilha de experiências e suporte mútuo, com o acompanhamento de profissionais de saúde e de ação social. Pretende, assim, contribuir para a melhoria da qualidade de vida e redução do isolamento social em que muitas destas pessoas muitas vezes se encontram.

As sessões do CAFÉ MEMÓRIA da Madeira funcionam no restaurante Yuan Sushi Wok do MadeiraShopping, nos quartos sábados de cada mês, das 9h às 11h, com entrada livre e sem necessidade de inscrição prévia.