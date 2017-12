Quadra natalícia com momentos musicais no MadeiraShopping

Shares

O MadeiraShopping prepara quatro dias de concertos que prometem fazer as delícias de todos. De 18 a 21 de dezembro, os visitantes do Centro vão poder assistir a espetáculos musicais capazes de alegrar ainda mais esta época natalícia.

Os Momentos Musicais do MadeiraShopping decorrem às 19h30, no piso 0, junto ao trono do Pai Natal, e vão contar com a atuação de MusicMad Choir, dueto Elisa Silva e Tiago Sena, Divinus Ensamble e Christmas Statement com interpretações bastante diversificadas e originais de músicas de Natal.

O primeiro dia de espetáculos, já hoje, conta com a atuação de MusicMad Choir. Este grupo – orientado pela maestrina Maria José Ferreira, composto por elementos do coro do Estreito e por Márcia Brito ao piano – interpreta os clássicos de Natal que todos conhecem e sabem as letras de cor.

No dia 19 de dezembro é a vez do dueto Elisa Silva e Tiago Sena subirem ao palco. Esta dupla partilha a mesma paixão pela música e a atuação é composta por vozes e guitarra, onde apresentam um registo intimista com temas de natal e outros géneros musicais propícios da época.

No dia seguinte, a 20 de dezembro, os Divinus Ensamble, um quarteto composto por Márcia Brito (piano), Maria José Ferreira (voz), Jaime Dias (violoncelo) e Luis Calhanas (trompete) vão interpretar músicas de Natal bem como alguns temas da Broadway.

No dia 21 de dezembro, o último dia de atuação, os Momentos Musicais do MadeiraShopping vai contar com a presença de três grandes nomes do patamar musical na região. São os Christmas Statement, o projeto apresentado pela cantora Vânia Banganho juntamente com Sérgio Pão nas teclas e Miguel Marques no contrabaixo que se comprometem a trazer um registo intimista e musical de temas próprios à época natalícia, com diversidades de géneros musicais à mistura.

O MadeiraShopping convida todos os visitantes a assistir este Natal aos Momentos Musicais durante quatro dias, pelas 19h30 junto ao trono do Pai Natal, no piso 0.