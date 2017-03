CAFÉ MEMÓRIA regressa ao MadeiraShopping dia 25

O CAFÉ MEMÓRIA, local de encontro destinado a pessoas com problemas de memória ou demência, seus familiares e cuidadores, regressa ao MadeiraShopping no dia 25 de março, das 9:00 às 11 horas, com a realização de um jogo para estimular a memória e a imaginação.

O CAFÉ MEMÓRIA é uma iniciativa da Sonae Sierra e da Alzheimer Portugal que tem como objetivo proporcionar um local de encontro, para a partilha de experiências e suporte mútuo, com o acompanhamento de profissionais de saúde e de ação social. Pretende, assim, contribuir para a melhoria da qualidade de vida e redução do isolamento social em que muitas destas pessoas muitas vezes se encontram.

Na sessão de 25 de fevereiro vai ser realizado o jogo “Quem sabe, sabe”.

Os participantes serão divididos em equipas e competirão tentando responder o mais corretamente possível a questões de Gastronomia, Geografia, Música Popular, Adivinhas, Charadas. Além de ser um divertido jogo, é uma forma de estimular memórias e a imaginação.

As sessões do CAFÉ MEMÓRIA da Madeira funcionam no restaurante Yuan Sushi Wok do MadeiraShopping, nos quartos sábados de cada mês, das 9h às 11h, com entrada livre e sem necessidade de inscrição prévia.

Sobre o Café Memória:

O lançamento do ”Café Memória” em Portugal é uma iniciativa da Sonae Sierra e da Associação Alzheimer Portugal e conta desde o seu lançamento com o apoio de diversos parceiros institucionais: Fundação Calouste Gulbenkian, Fundação Montepio e Instituto de Ciências da Saúde da Universidade Católica Portuguesa. Conta ainda com o apoio da NOS e da Llorente & Cuenca e a nível local de uma rede alargada de promotores, como a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, as Câmaras Municipais de Viana do Castelo, de Oeiras e de Braga, a Cooperativa HOPE! Respostas Sociais, a associação APOIO e o Lar de Santa Estefânia e de apoios, tais como, a Portugália restaurantes, Delta Cafés, Sumol+Compal, Celeiro, CPP e de outros importantes parceiros locais que ajudam a concretizar o projeto.

A criação do CAFÉ MEMÓRIA insere-se num projeto mais vasto, o CUIDAR MELHOR que visa incluir e promover os direitos das pessoas com demência e apoiar e valorizar quem lhes presta cuidados, lançado igualmente pela Associação Alzheimer Portugal e pelos referidos parceiros institucionais. Para além destes, o CUIDAR MELHOR conta ainda com o apoio da Sonae Sierra, da Companhia de Seguros Lusitania e dos Municípios aderentes de Cascais, Oeiras e Sintra, onde funcionam os Gabinetes de Apoio abertos à comunidade.

O lançamento do projeto em Portugal enquadra-se na estratégia de Sustentabilidade da Sonae Sierra, que compreende a realização de projetos de âmbito social que contribuam para a melhoria do bem-estar e qualidade de vida dos membros da Comunidade e dos visitantes dos seus Centros Comerciais.