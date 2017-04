Produção automóvel em Portugal recupera

Após uma queda em fevereiro, a produção automóvel volta a recuperar. A produção automóvel registou no mês de março um comportamento positivo em todos os tipos de veículos. Em março foram produzidas 14.293 novas viaturas, o que representa um crescimento de 10,7 por cento em relação ao mesmo período do ano passado, o qual suplanta o crescimento acumulado no trimestre e que se situou em 7,0 por cento.

Em termos acumulados, no primeiro trimestre de 2017, verificaram-se acréscimos nos ligeiros de passageiros (9%) e nos veículos pesados (69,7%), enquanto que a produção de veículos comerciais ligeiros apresentou uma queda de 2,6 por cento.

Os números apurados em março confirmam o peso que as exportações representam para o sector automóvel já que 96,6 por cento dos veículos fabricados em Portugal têm como destino o mercado externo, o que, sublinhe-se, contribui de forma significativa para a economia nacional.

A Europa continua a ser o mercado líder nas exportações dos veículos fabricados em território nacional – com 78,8 por cento – com a Alemanha (19,2%), Espanha (15,4%), França (10,4%) e Reino Unido (8,7%) no topo do ranking.

Em termos geográficos o mercado asiático, encabeçado pela China (11,3%), mantém o segundo lugar nas exportações de automóveis fabricados em Portugal.