FIFA 18 na FNAC: Na apresentação do jogo podem ganhar uma t-shirt e bola autografada por CR7

A loja da FNAC no MadeiraShopping estará aberta de quinta para sexta para o lançamento do jogo FIFA 18 logo às 00:00H. Trata-se de um dos jogos mais aguardados do ano.

A FNAC dá oportunidade ao público para experimentar em primeira mão todas as novidades desta edição. A ação acontece às 23h30 na noite desta próxima quinta-feira dia 28 de setembro: quem efetuou a pré-venda do jogo está habilitado a ganhar uma bola ou t-shirt autografada por Cristiano Ronaldo. Antes, os aficionados poderão experimentar a demo do jogo através de consolas PS4 que serão disponibilizadas para o efeito.