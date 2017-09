MSC Cruzeiros recebe cerimónia solene da Universidade Europeia

Shares

A MSC Cruzeiros recebeu a bordo do MSC Magnifica, em Lisboa, a Sessão Solene de lançamento do Executive Master in Strategic Tourism & Hospitality num evento que contou com a presença de vários representantes do Turismo e onde foram formalizados os protocolos celebrados entre as entidades do sector e a Universidade Europeia.

Para assistir a este evento marcaram presença alguns membros representativos da Universidade Europeia tais como Orlando Fontan, Director da Formação de Executivos da Universidade Europeia, IADE-Universidade Europeia e IPAM, Antónia Correia, Directora da Escola de Turismo e Hospitalidade, Gabriela Silva Marques e Sérgio Guerreiro, coordenadores científicos do master, bem como representantes de diversas associações empresariais/profissionais do sector do turismo que fazem parte da Comissão de Honra da formação executiva.

Após a cerimónia de apresentação oficial e da intervenção das entidades do Executive Master, os convidados tiveram a oportunidade de conhecer o MSC Magnifica e ainda de desfrutar de um almoço e experiência única a bordo.

Inspirado na visão de um Turismo de qualidade, o Executive Master in Strategic Tourism & Hospitality é vocacionado para os novos contextos socioeconómicos do mercado turístico e hoteleiro nacional e internacional e é dirigido a recém-licenciados e a profissionais do sector ou de outras actividades que pretendam desenvolver uma carreira nas áreas do Turismo e da Hotelaria. Apresenta uma equipa de docentes constituída por altos quadros de referência que aliam a excelência académica à realidade empresarial tendo como patrono da formação Pedro Machado, Presidente da Entidade Regional do Turismo do Centro de Portugal.

O Executive Master in Strategic Tourism & Hospitality tem a duração de nove meses e as aulas decorrem a partir de outubro, na Universidade Europeia.