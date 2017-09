“Douro” realiza treino de busca e salvamento marítimo com helicóptero

Shares

A mais recente unidade naval da Marinha, o navio patrulha costeiro “Douro” , realizou um treino de busca e salvamento marítimo com o helicóptero EH-101 da Força Aérea Portuguesa (FAP) sediado em Porto Santo. Com a realização deste exercício foi possível assegurar o adestramento contínuo da guarnição do navio para operações de voo com helicópteros e o adestramento das tripulações do EH-101 de Porto Santo, bem como o treino de operações conjuntas entre a Marinha e a Força Aérea na vertente da busca e salvamento marítimo. Este tipo de operações são realizadas durante o dia e durante a noite, sendo treinados os procedimentos de transferência de feridos e náufragos através de maca com auxílio de um recuperador da FAP.