Incêndios: Militares da Marinha percorrem 26.000 KM e detetam 4 ocorrências numa semana

Shares

No âmbito do apoio da Marinha à Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC), para a realização de ações de patrulhamento dissuasor e preventivo contra os incêndios, os fuzileiros da Marinha, empenhados nos distritos de Portalegre, Setúbal e Faro, já percorreram mais de 26.000 km e contribuíram para detetar 4 incidências.

As incidências detetadas pelas patrulhas são na sua maioria queimadas, tendo sido também detetada uma viatura civil a arder.

A ação dos militares da Marinha nestes 3 distritos iniciou-se no dia 22 de outubro (domingo) e irá prolongar-se até ao dia 1 de novembro (quarta-feira).

Nesta missão, solicitada pela ANPC através do Estado-Maior General das Forças Armadas, os Fuzileiros encontram-se organizados num total de 13 patrulhas, 8 no distrito de Faro, 3 no distrito de Setúbal e 2 no distrito de Portalegre.