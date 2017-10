Comemoração do 500º aniversário da divulgação das “95 Teses” de Martinho Lutero

Shares

Hoje comemora-se o 500º aniversário da afixação por Martin Lutero das suas “95 Teses”, na porta de uma capela de Wittenberg, no sul de Berlim, dando início à Reforma Protestante.

Para assinalar a data, a Universidade da Madeira (UMa), através da Faculdade de Artes e Humanidades, em colaboração com a Igreja Evangélica Alemã na Madeira, irá promover um ato comemorativo, na Sala dos Arcos, ao Colégio dos Jesuítas, no Funchal, pelas 18h00, no âmbito da 2ª edição da Exposição “#HereIstand”.

Recorde-se que a Exposição “#HereIstand” foi inaugurada, no dia 14 de março de 2017, no âmbito do Simpósio “A Liberdade do Cristão”. Nos dois períodos em que esteve aberta ao público recebeu inúmeras vistas e foi apreciada pela sua inegável qualidade e rigor histórico.

O ato comemorativo terá a participação do Vice-Reitor da Uma, Sílvio Fernandes, do Bispo do Funchal, D. António Carrilho, da Pastora da Igreja Evangélica na Madeira, Ilse Everlien Berardo, da Presidente da Faculdade de Artes e Humanidades, Ana Isabel Moniz, e de Ana Martina Emonts, docente da unidade curricular de Culturas de Expressão Alemã, do 3º ano do 1º ciclo de Línguas e Relações Empresariais da UMa.

Estarão ainda presentes os estudantes da referida unidade curricular, que foram responsáveis pela tradução dos textos da exposição para a língua portuguesa. Após o ato comemorativo, terá lugar a visita à exposição, seguida de um momento de convívio.