Desemprego foi de 8,6% em Setembro

O desemprego em Portugal terá afectado 8,6% da população activa em Setembro, revelou esta segunda-feira o Instituto Nacional de Estatística (INE). Os dados são ainda provisórios, mas caso se confirmem trata-se da taxa mais baixa desde Abril de 2008.

Os números apontam para uma redução tanto em relação a Agosto (dois pontos percentuais), como em comparação com Setembro de 2016 (2,3 pontos percentuais), mantendo-se a trajectória descendente verificada nos últimos meses.

Em Setembro, a estimativa provisória da população desempregada foi de 442 mil pessoas, tendo diminuído tanto na comparação com o período homólogo (557.500 pessoas), como com o mês anterior (451.700). O desemprego caiu em todos os grupos, excepto nos jovens, no qual se verificou um aumento de 92.600 desempregados, em Agosto, para os 96.400, em Setembro.