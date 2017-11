Programa de intervenção “Promoção da Saúde e Exercício” está de volta à Marinha

Shares

A Marinha vai realizar a 2ª edição do Programa de Saúde e Exercício (PSE) que se destina a todos os militares, militarizados ou civis com excesso de peso ou obesidade e que tem como missão promover hábitos de saúde e incentivar para a prática de exercício físico.

Depois da adesão e sucesso da 1ª edição de 2017, a equipa multidisciplinar (constituída por Médico, Psicólogo, Nutricionista, Enfermeira e Monitores de Educação Física) decidiu realizar um follow up do PSE, o qual vai regressar para uma 2º edição a iniciar em janeiro e a terminar em maio de 2018. Através deste programa de intervenção de 20 semanas, foram obtidos resultados bastantes satisfatórios na 1ª edição, que contou com 14 participantes da BNL com excesso de peso, empenhados em alcançar os objetivos do programa sendo estes: reduzir o peso dos participantes na ordem dos 10% relativamente ao peso inicial; modificar hábitos alimentares; estimular a atividade física regular e modificar padrões de comportamento, aumentando a sua autoestima.

Através de várias sessões de acompanhamento e intervenção ao nível do exercício físico, enfermagem, nutrição e psicologia registaram-se casos de sucesso de participantes que atingiram a meta pretendida de redução de peso na ordem dos 10% e, o balanço geral foi bastante positivo relativamente ao progresso e evolução do grupo de participantes deste programa, que no final do mesmo apresentaram uma perda de peso na ordem dos 83,9 kg.

Foi igualmente notória a evolução em termos clínicos ao nível da Tensão Arterial; Frequência Cardíaca, Índice de Massa Corporal, Percentagem de Massa Gorda e Magra, Perímetro Abdominal e de Anca e Percentagem de Gordura Visceral. Este é sem dúvida um programa educativo com eficácia comprovada no auxílio da mudança significativa no estilo de vida e na melhoria da qualidade da saúde, contribuindo para a satisfação e bem-estar dos intervenientes.