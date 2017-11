Rede de Pontos de Recolha de vestuário, têxteis, calçado e brinquedos chega a sete ilhas dos Açores

Shares

A Secretária Regional da Energia, Ambiente e Turismo afirmou quinta-feira, no Corvo, que a Rede de Pontos de Recolha de vestuário, têxteis, calçado e brinquedos chega às sete ilhas do arquipélago onde existem Centros de Processamento de Resíduos construídos pelo Governo dos Açores.

“Esta é mais uma medida que vem reforçar o rumo certo que o Governo dos Açores tem traçado, onde se destaca, no último ano, a realização de um conjunto de ações orientadas para a redução da produção de resíduos, designadamente campanhas de sensibilização para a reutilização de vestuário usado, a compostagem de resíduos orgânicos, o uso de fraldas reutilizáveis, a gestão de resíduos agrícolas e produtos fitofarmacêuticos e o combate ao desperdício alimentar, incluindo ações de formação dirigidas à restauração”, frisou Marta Guerreiro.

A titular da pasta do Ambiente falava no lançamento desta rede, no âmbito da visita estatutária, cerimónia que contou também com a presença da Secretária Regional da Solidariedade Social, Andreia Cardoso. “Estas ações do Governo dos Açores atestam, não só o empenho do Executivo na prevenção da produção de resíduos, retirando estes produtos do circuito e promovendo a sua reutilização, como também se apresentam como o espelho de uma política que tem tido cada vez mais, melhores e consistentes resultados”, salientou.

Marta Guerreiro adiantou que, “com a aquisição de 18 contentores específicos para este efeito, assegurando a existência de, pelo menos, um contentor por concelho nas sete ilhas com menos população”, esta rede “pretende dar uma segunda vida a estes produtos que, uma vez entrados na cadeia dos resíduos, não são objeto de valorização e acabam sendo eliminados, em aterro ou em incineradora”.

Os artigos depositados nos contentores serão recolhidos por instituições de solidariedade social, “fruto de um trabalho conjunto com a Secretaria Regional da Solidariedade Social, que se responsabilizarão pelo seu encaminhamento para instituições ou famílias sinalizadas”, permitindo a sua recuperação e reaproveitamento através de trabalhos com tecidos ou pequenos arranjos, encaminhando para destino final adequado o que não seja possível recuperar.

Na ocasião, a Secretária Regional destacou a realização da 8.ª Semana dos Resíduos dos Açores, entre 18 a 26 de novembro, sob o lema ‘Reutilizar & Recuperar – Dá uma nova vida!’. “As ações integradas nesta iniciativa pretendem, essencialmente, sensibilizar e informar sobre a correta gestão dos resíduos e dar a conhecer os tipos de tratamento e os destinos adequados, alertando para a prevenção, com vista à minimização da sua produção”, afirmou Marta Guerreiro.