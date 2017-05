Submarino “Arpão” visita o Porto do Funchal

O submarino Arpão, no decorrer da sua missão habitual de vigilância nas águas sob responsabilidade nacional, fará uma curta paragem no Porto do Funchal de 26 e 29 de maio.

Nesta visita ao arquipélago da Madeira, o submarino Arpão irá estar aberto para visitas, dando a conhecer ao público o interior de um dos navios menos conhecidos da Marinha.

Desde a sua aquisição em 2010 é a segunda vez que o NRP Arpão visita a ilha da Madeira, tendo a última ocorrido em 2013. Esta visita à Madeira servirá também para assinalar o centenário dos ataques dos submarinos alemães ao porto do Funchal, efetuados no decorrer da 1ª Guerra Mundial, nos anos de 1916 e 1917.

Esta classe de submarinos distingue-se pela sua elevada capacidade tecnológica de vigilância e recolha de informação, bem como pela sua performance de atuação silenciosa, que se traduz na sua utilidade de emprego em missões de vigilância discreta das atividades no mar português e em missões internacionais no quadro das alianças e compromissos assumidos por Portugal.

O submarino da Marinha “Arpão” (S161) é comandado pelo capitão-tenente Henrique Frade, tem uma guarnição de 44 militares e possui capacidade para embarcar mais 14 militares, os quais poderão ser mergulhadores de combate ou fuzileiros do Destacamento de Ações Especiais da Marinha.

Este submarino foi construído entre 2007 e 2010 nos estaleiros da HDW (Kiel, Alemanha), sendo o segundo dos dois submarinos da classe “Tridente”.

Desde o seu aumento ao efetivo, em 22 de dezembro de 2010, tem efetuado diversas missões de patrulha e vigilância da extensa área marítima de responsabilidade nacional, tendo igualmente participado em diversas missões nacionais e internacionais.

PERÍODO PREVISTO DE ABERTURA AO PÚBLICO:

26 MAIO

13h30 – 19h00

20h30 – 22h00

27 MAIO

10h00 – 12h00

13h30 – 15h00

20h30 – 22h00

28 MAIO

16h00 – 19h00

20h30 – 22h00