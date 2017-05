Jornadas do Médico Interno da Madeira e dos Açores realizam-se em São Miguel

O Secretário Regional da Saúde anunciou hoje que as II Jornadas do Médico Interno da Madeira e Açores vão decorrer a 8 e 9 de novembro, em São Miguel. “Depois da realização das primeiras jornadas na Madeira, o debate produziu efeitos, ao serem propostos mecanismos para a fixação de médicos nas duas regiões e ao darmos continuidade às jornadas”, afirmou Rui Luís, que falava em Angra do Heroísmo, na abertura do encontro ‘Lufada do Atlântico’.

Este encontro científico, que reúne médicos das duas Regiões Autónomas, resulta de um acordo assinado entre os dois governos regionais no início do ano passado, tendo a primeira edição sido realizada no Funchal, abordando a temática dos incentivos à fixação de médicos.

Na sua intervenção na abertura desta reunião sobre patologias do sono, Rui Luís referiu que “em saúde, em investigação e em ciência não há debates encerrados, mas sim contínuos, o que é sinal de progresso e evolução”.

Nesse sentido, recordou, no âmbito do tema em discussão, os fatores de risco ligados a síndromes, como a apneia do sono, e a necessidade de os combater, salientando que a obesidade está entre uma das principais causas. “Ao olhar os efeitos, como titular da pasta da Saúde, não posso deixar de salientar que é em patologias como esta que a palavra ‘prevenção’ também se enquadra”, frisou o Secretário Regional.

Rui Luís salientou que a Secretaria Regional da Saúde está a preparar, em conjunto com a Secretaria Regional da Educação, um programa de promoção da alimentação saudável que será implementado nas escolas no início próximo ano letivo.