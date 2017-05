«Porto Santo terá um matadouro municipal em 2018»

António Castro líder do Movimento de Cidadãos Mais Porto Santo anuncia que o matadouro Municipal é uma prioridade e vai ser uma realidade em 2018 na Ilha do Porto Santo.

Será destinado ao abate de gado e à preparação de carcaças e com uma sala de desmancha com todas as condições do ponto de vista tecnológico.

Trata-se de dar uma maior valorização do produto CARNE DO PORTO SANTO e com vantagens imediatas para a economia Porto Santo e para os produtores de gado de carne e vai criar novas oportunidades para a economia ligada ao sector agrícola na ilha.

A nova unidade Municipal de abate será um matadouro de média dimensão, polivalente, contemplando todos os requisitos para que se cumpram integralmente as exigências tecnológicas, sanitárias e ambientais legalmente impostas, salvaguardando-se assim a qualidade da carne e a saúde dos consumidores.

António Castro considera inapropriada a actual situação em que os criadores de gado no Porto Santo têm de enviar os animais para Madeira para serem abatidos o que não faz sentido e desvia valor da economia do Porto Santo, pelo que se justifica a existência de um matadouro municipal no Porto Santo.

“Estamos a criar empregos na Madeira, empregos e riqueza que fazem falta no Porto Santo”.