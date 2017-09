Alcino Gomes, cabeça de lista do Partido Trabalhista Português às Eleições Autárquicas no Porto Santo, apelou ao voto na sua candidatura, garantido que tem uma visão muito clara para o município.

O candidato do PTP, culpa as governações autárquicas do PSD e do PS, pelos graves problemas sociais e económicos que o Porto Santo atravessa.

Diz que “os portosantenses já estão fartos de birras e de uma governação irresponsável, que põe à frente do bem comum questões pessoais e partidárias”.

Alcino Gomes diz que “os Porto-Santenses já estão fartos de birras” Classificar este artigo Classificar este artigo