Escola do Porto Santo como imóvel de interesse público

O Governo Regional procedeu à abertura de procedimento de classificação da Escola Primária do Porto Santo como imóvel de interesse público. A Secretaria Regional de Turismo e Cultura, em nota de impensa divulgada hoje, diz que “a decisão de abertura do procedimento de classificação teve por fundamento o grande valor histórico, arquitectónico e artístico que revelam valores de memória, autenticidade, originalidade e singularidade que justificam e requerem protecção, valorização e divulgação”. A instrução do processo administrativo de classificação foi atribuída à Direcção Regional da Cultura, onde o processo pode ser consultado.

