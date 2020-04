Máscaras ‘incompletas’ chegam a casa dos madeirenses

Para além desta situação, e segundo os comentários que têm sido feitos, muitos ainda não receberam as suas máscaras, nomeadamente em Câmara de Lobos, Ribeira Brava, Santa Cruz, Machico, Caniço, Porto da Cruz, e em várias freguesias do Funchal.

São vários os relatos de pessoas que alegam ter recebido em suas casas o envelope com a máscara de proteção individual mas incompleta, ou seja, sem os filtros para mudar como vem descrito na informação entregue junto com as máscaras pelo Governo Regional da Madeira.

You May Also Like