Juniores com jogo de grande importância

A equipa de Juniores do CD Nacional tem este sábado uma verdadeira final na sua luta pela permanência no Campeonato Nacional da I Divisão.

No primeiro lugar abaixo da linha d’água, a formação orientada por Idalécio Antunes depende apenas de si própria para fugir dos lugares de despromoção, mas para tal é obrigatório vencer esta partida. Como tal, será fundamental poder contar com o apoio de todos os nacionalistas.

O Nacional-Loures tem início agendado para as 17 horas, no Cristiano Ronaldo Campus Futebol e com transmissão em direto na NacionalTV.