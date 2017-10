Shares

Está em curso uma Petição Pública para a “Recuperação e Conservação da Fonte da Areia”, no Porto Santo. A petição já conta com mais de 20 assinaturas e as expetativas são para que o número venha a aumentar. Sobre a Fonte de Areia, os signatários defendem que “uma mais valia como essa merece ser recuperada”.

O Miradouro da Fonte da Areia fica localizado lo lado norte da Ilha da Porto Santo, perto das falésias que dominam a costa rochosa.