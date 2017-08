Futuros fuzileiros iniciam exercício Mar Verde

FOs formandos dos Cursos de Formação de Oficiais e de Praças da classe de Fuzileiros iniciam esta terça-feira, dia 01 de agosto, um dos mais emblemáticos exercícios da formação dos fuzileiros – o exercício MAR VERDE.

Esta é a última prova do curso na qual os 52 formandos irão colocar em prática todos os conhecimentos adquiridos durante a sua formação, nas mais variadas áreas. O exercício MAR VERDE terminará com a mítica marcha final de 50 quilómetros, com a chegada dos formandos junto ao Monumento ao Fuzileiro, na Escola de Fuzileiros.